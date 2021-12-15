Детская республиканская больница запустила акцию «Добрый подарок»





Пандемия до сих пор диктует свои не совсем удобные правила. Детская республиканская больница уже больше года работает в условиях карантина. Запрещены все посещения. А значит, маленькие пациенты останутся без новогодних утренников. Впрочем, Новый год никто не отменял. А потому здесь запустили акцию «Добрый подарок». Медики надеются, что неравнодушные жители республики смогут пусть и небольшими презентами устроить детям, которые вынуждены это время проводить на больничной койке, настоящий праздник.