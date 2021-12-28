Безопасность школьников на дороге





Глава Коми Владимир Уйба провёл заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На встрече обсудили вопросы развития системы фотовидеофиксации, приведения пешеходных переходов к требованиям стандартов, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году для школьников приобретено более 9 тысяч световозвращающих элементов. На днях в республику поступит партия светоотражающих жилетов, закупленных по федеральной программе. По поручению Владимира Уйба в декабре из регионального бюджета выделено дополнительно 420 тысяч рублей на приобретение ещё 8 тысяч световозвращающих элементов. Они поступят в январе и будут переданы во все школы для учащихся 1-4 классов.