Юные судомоделисты из Ухты завоевали награды на всероссийских соревнованиях





Юные судомоделисты из Ухтинского клуба «Бриг» взяли золото, серебро и бронзу на тридцать вторых всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту «Кубок памяти Соловецких юнг» в Архангельске. В командном зачёте они стали третьими. Старты прошли на базе Центра развития спорта «Норд Арена» с 4 по 6 ноября. Состязались команды из Архангельской и Смоленской областей, Республик Татарстан и Коми. Двое ухтинцев – Денис Сергеев и Матвей Перепелица – стали победителями в своих классах моделей. Матвей занял ещё и второе место в другой номинации, а Владислав Чисталёв привез домой грамоту за третье место.