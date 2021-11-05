Владимир Уйба поддержал предложение о возрождении Коордсовета при главе Коми по предпринимательству





Глава Республики Коми провёл совещание с представителями предпринимательского сообщества по вопросу антиковидных ограничений.

Совещание состоялось 5 ноября в центре «Мой бизнес» с участием депутатов Госсовета Республики Коми и представителей объединений делового сообщества Сыктывкара. По словам участников встречи, диалог, длившийся три часа, прошёл откровенно и, главное, – конструктивно.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 30 октября по 7 ноября 2021 года по всей стране объявлены нерабочие дни, в течение которых на территории Республики Коми действует ряд ограничений в отношении деятельности отдельных предприятий и организаций.

Кроме того, с 8 ноября 2021 года с учётом решений, принятых на федеральном уровне, будет расширен перечень мест, доступ в которые станет возможен только при предъявлении QR-кода сертификата вакцинированного или отрицательного результата ПЦР-тестирования. Сейчас такая система применяется только в местах проведения спортивных и культурных мероприятий.

Предприниматели выразили готовность к введению системы QR-кодов в своих организациях.

На встрече были озвучены предложения о поддержке малого и среднего бизнеса в связи с введением антиковидных ограничительных мер. Эти предложения будут рассмотрены завтра, 6 ноября, на заседания республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

https://rkomi.ru/news/1500