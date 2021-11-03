Ротация в руководстве КПРФ





С момента избрания Олега Михайлова депутатом Госдумы прошло уже больше месяца. Однако, его полномочия в качестве руководителя региональной фракции КПРФ пока никому не переданы. Мнение о том, кто же должен занять место Михайлова, разнятся. Некоторые сторонники коммунистической партии считают, что он продвигает к верхам «своих» людей. Обвинение Олега Михайлова в «антипартийной активности» от сторонника КПРФ Леонида Ларичева появилось в Интернете неделю назад. Сомнения в верности лидера коммунистов к родной фракции Ларичев написал на личной странице в Контакте.