Вера Железцова официально стала уполномоченным по правам человека в регионе





Её назначение согласовала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Ещё в августе Общественная палата Коми согласовала перед заседанием в Госсовете республики три кандидатуры на пост регионального уполномоченного по правам человека. Это были зам. начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Коми Лариса Бадаева, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Коми полковник внутренней службы Вера Железцова и директор Центра занятости населения Сыктывкара Ирина Рыбина. Однако, из-за того, что у последней был неправильно оформлен пакет документов, депутаты Госсовета рассмотрели лишь две кандидатуры и остановили свой выбор на Вере Железцовой.