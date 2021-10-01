В Корткеросе у местной ЦРБ произвели отсыпку дороги





О необходимости ее ремонта заявил в соцсети местный житель. Около больницы нередко страдала техника. После того, как на жалобу среагировал Центр управления регионом, ямы оперативно убрали. А в столице Коми при содействии ЦУР по ул. Димитрова привели в порядок остановочный пункт. В группе Сыктывкара в ВКонтакте люди пожаловались — ждать автобус крайне неудобно, т.к. остановка установлена в грунт, а не в асфальт – из-за чего в период дождей там образуются большие лужи. Силами Дорожного хозяйства асфальтной крошкой было отсыпано основание и приподнят уровень платформы, плюс остановку очистили от рекламы.