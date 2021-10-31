Рыбалка на НАЛИМА поздней осенью В избе на Печоре #3 Домой за праздничный стол 21.10.2021





Вот и закончился ещё один выезд. На этот раз нам удалось и налима половить и уток добыть. Спешу за праздничный стол. Ведь сегодня День Рождения у моей половинки ! Отметим! И снова вернёмся сюда ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !