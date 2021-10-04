Передача к 40 дням со дня трагедии на шахте «Центральная» (1998 год) / Из фондов ГТРК «Коми Гор»
Хр. 16.20 Авт. Курбатов Д.,реж. Царанова Е. , оп. Нифантов К. ,1998г
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