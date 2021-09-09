Владимир Уйба находится с двухдневной рабочей поездкой в Удорском районе





Он уже посетил посёлки Благоево и Солнечный и село Ёртом. В Благоево Глава республики осмотрел местную участковую районную больницу. Она обслуживает более двух тысяч человек, в том числе соседних посёлков и деревень. А в Солнечном Владимир Уйба ознакомился с производственной базой лесозаготовительного и лесоперерабатывающего комплекса «Комиимпэкс». В прошлом году на территории производственной базы предприятия был введён в эксплуатацию новый лесоперерабатывающий цех.