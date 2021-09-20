



В Ухте открыли детскую площадку, которую построили взамен той, что когда-то в городе была построена на деньги из фонда известной во всем мире российской модели – Натальи Водяновой. Два года назад на ней травмировался ребёнок. После чего была проведена экспертиза, которая показала, что эксплуатация комплекса не отвечает требованиям безопасности. В итоге любимое многими горожанами место отдыха было закрыто, что не раз вызывало нарекания со стороны жителей. Мольбы были услышаны, и теперь на этом же месте красуется новая площадка.