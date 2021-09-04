Сегодня в России – День солидарности в борьбе с терроризмом.





Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим с 1 по 3 сентября 2004 года в Беслане. Тогда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибло 334 человека, в основном женщины и дети. В этот день мы отдаём дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов, в том числе в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске.