



Поездка к месту отдыха, покупка стройматериалов или помощь детям — пенсионеры Коми уже распланировали единовременную выплату. Напомним, по указу Президента России в сентябре все они получат по 10 тысяч рублей. Деньги уже начали поступать. Первыми выплату ещё 2 сентября получили те, кому пенсии приходят на карту. И как отмечают получатели, это неожиданный и очень приятный бонус. Всего в Коми сентябрьскую надбавку получат 284799 пенсионеров.