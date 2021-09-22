Глава Коми озвучил рейтинг по работе с обращением граждан.





Лидером по работе с обращениями граждан в соцсетях стала администрация Усинска, второе место – у Воркуты. Следом – Усть-Куломский район. Таковы итоги тестового рейтинга за июль. Результаты озвучил Глава Коми. Так, ещё в мае на заседании правительства Владимир Уйба поручил включить в оценку эффективности деятельности руководителей муниципалитетов работу в системе «Инцидент Менеджмент». Учитывалось именно качество и скорость ответов органов местного самоуправления на запросы и сигналы жителей в социальных сетях. Систему оценки создал Центр управления регионом.