Директор «Аквасервис» получил предостережение прокуратуры за сбои в начале отопительного сезона





Директор теплоснабжающей организации Вуктыла «Аквасервис» получил предостережение районной прокуратуры за сбои в начале отопительного сезона. Так на нескольких участках тепловых сетей произошли порывы, которые были устранены только спустя несколько суток. Кроме того, в городе начались перебои с горячим водоснабжением, так как для устранения аварий в котельной приходится останавливать работу котла, с помощью которого подается и тепловая энергия, и горячая вода. В соответствии с законодательством теплоснабжающая организация обязана обеспечивать надежное и качественное энергоснабжение потребителей и безаварийную работу объектов.