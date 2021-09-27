«Детали недели» — Причина и следствие





Страшная трагедия на неделе потрясла всю страну. Очередной стрелок. 18-летний юноша пришёл с оружием в Пермский исследовательский университет. Как передаёт министерство здравоохранения соседнего региона – число пострадавших увеличилось уже до 43. 6 человек погибли.

Власти Коми после трагедии заявили об усилении безопасности в образовательных учреждениях. Но что эта безопасность предполагает – только ли установку рамок металлодетекторов и камер видеонаблюдения?