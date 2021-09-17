



Глава Минпромторга России предложил Главе Коми развивать новые направления перерабатывающей промышленности. Напомним, 17 сентября Коми посетил Денис Мантуров. После осмотра предприятий министр обсудил с Владимиром Уйба достижения и перспективы региона. Минпромторг, прежде всего, интересует создание производств высокого передела. Ресурсы в Коми есть, существующие предприятия готовы инвестировать, а федеральное ведомство со своей стороны будет этому способствовать, конечно, при условии соблюдения экологических требований и социального партнерства.