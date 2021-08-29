ВСТРЕЧА КАНАЛОВ НА ПЕЧОРЕ #8 УДАЧНАЯ ВЕЧЁРКА ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН СКОРО ДОМОЙ





Вот и наступил завершающий день нашей рыбалки. И пусть погода до обеда не давала нам возможности порыбачить. Зато вечёрка получилась на славу. Под занавес нам посчастливилось надёргать зачётных крупных окуней. Ну а вечером к нам на прощальный ужин заглянул коренной житель этой деревни Павел Иванович. Вкусный супчик с дикой утки жареный картофель и незаменимый рыбацкий сделали этот вечер ! 1-я часть нашей рыбалки : https://youtu.be/d5CJfR48ZRs 2-я часть : https://youtu.be/tBseLJgvM1E 3-я часть : https://youtu.be/_m4-kuBByGI 4-я часть : https://youtu.be/vqutwo8bo9A 5-я часть : https://youtu.be/lrM4j11r4uM 6-я часть : https://youtu.be/WKdP-gRWxww 7-я часть : https://youtu.be/5wzz-gZdxmk Андрей Новиков Рыбалка с Дрюней 11 RUS https://www.youtube.com/channel/UCXV6MqNHl_fDp80ZsJ37fVg ВСЕ СНАСТИ ДЛЯ РЫБАЛКИ ; https://fishingbaits.ru/ МОЙ СПИННИНГ : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ МОЯ КАТУШКА ДЛЯ СПИННИНГА : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/149994/ ВИБРОХВОСТ , который реально ловит : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/137541/ Промокод : "Коми Рыбак" даст вам 10 % скидки на любой товар в этом магазине На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283