В ближайшее время в закон о бесплатной юридической помощи внесут изменения





К двадцати семи категориям граждан, которые могут получать помощь бесплатно, добавятся еще одиннадцать. Сейчас рассчитывать на помощь могут малоимущие, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и другие. Юристы консультируют их, помогают составлять документы и даже представляют интересы в суде. В скором времени таким правом смогут обладать жители, испытывающие проблемы с переселением из ветхого и аварийного жилья. Эту тему обсудили в Госсовете. Отметили, что жилищный вопрос – один из наиболее актуальных в Республике Коми.