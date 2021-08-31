В ближайшее время в закон о бесплатной юридической помощи внесут изменения

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В ближайшее время в закон о бесплатной юридической помощи внесут изменения

К двадцати семи категориям граждан, которые могут получать помощь бесплатно, добавятся еще одиннадцать. Сейчас рассчитывать на помощь могут малоимущие, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и другие. Юристы консультируют их, помогают составлять документы и даже представляют интересы в суде. В скором времени таким правом смогут обладать жители, испытывающие проблемы с переселением из ветхого и аварийного жилья. Эту тему обсудили в Госсовете. Отметили, что жилищный вопрос – один из наиболее актуальных в Республике Коми.

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