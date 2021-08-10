



"Помнить, чтобы жить". Проект Удорского ТОСа "Этномузей" победил в конкурсе грантов Главы Коми. Активисты выиграли 652 тысячи рублей на реконструкцию мемориала погибшим войнам в деревне Ёлькыб. Пять лет назад местные жители собирали средства на новый монумент. Прежний, 1977-ого года, к тому времени сильно обветшал. Памятный комплекс обновили, но встал вопрос о дренажной системе и навеса от дождя. Республика поддержала гражданскую инициативу.