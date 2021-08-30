Глава Коми распорядился погасить долги по зарплате и выплатам высвобожденным сотрудникам «Интауголь»





Средства – 37 миллионов рублей – перечислены сегодня. Окончательный расчет получат высвобожденные в последнюю очередь 67 человек, которые завершали подземные работы по консервации и обеспечению безопасности шахты. Обещание в полном объеме погасить долги Глава Коми дал в прошлом году на встрече с трудовым коллективом предприятия. Без участия руководства республики это сделать было невозможно из-за недостаточности средств и имущества «Интаугля».