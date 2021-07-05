Сыктывкарский живодер приговорен к обязательным работам за убийство добермана «Доби»





Резонансная история произошла в марте этого года. 43-летний мужчина выгуливал в лесу добермана своей сожительницы. В какой-то момент он достал молоток, и забил пса до смерти. В ходе следствия личность живодера была установлена. Он признал вину, а свои действия объяснил тем, что доберман часто проявлял агрессию. Мировой судья Краснозатонского судебного участка Сыктывкара назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.