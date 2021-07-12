Минэкономразвития России утвердило план диверсификации экономики Коми до 2026 года





Реализация намеченного позволит создать до 4 тысяч новых рабочих мест, в том числе в наших моногородах. Всего в плане — 41 инвестиционный проект, большая часть направлена на глубокую переработку древесины, нефти, газа и других неугольных полезных ископаемых. Диверсификация экономики приведет к комплексному развитию не только промышленности, но и позволит развивать другие отрасли, в целом повысит качество жизни в Коми.