Бывший Глава Коми и экс сенатор Владимир Торлопов выйдет по УДО





Напомню, в июне 2019-го его приговорили к 6.5 годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей за мошенничество и отмывание денежных средств. Торлопов отбывал срок в 29 исправительной колонии УФСИН России по Коми в поселке Нижний Доманник. И вот накануне ухтинский суд рассмотрел очередное ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-губернатора. С учетом материалов дела, положительных характеристик, освободил Владимира Торлопова условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 6 месяцев и 19 дней. Постановление в законную силу пока не вступило.