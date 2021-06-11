Встреча с участниками VIII Межрегионального конкурса бардовской песни среди людей с инвалидностью





Владимир Уйба приветствовал участников VIII Межрегионального конкурса бардовской песни среди людей с инвалидностью имени А. Лобановского.

Глава Республики Коми 9 июня встретился с конкурсантами и организаторами конкурса «Струна, и кисть, и вечное перо…».

Конкурс проходит в республике уже в девятый раз. Впервые он был организован в 2012 году как республиканский, в 2013-ом стал межрегиональным, а с 2016 года стал носить имя Александра Лобановского, известного ленинградского барда.

В этом году в конкурсе приняли участие около 50 авторов и исполнителей из 23 регионов России. Творческое состязание проходило по четырём номинациям: жюри выбирало лучшего автора стихов и музыки, лучшего исполнителя песни, лучшего автора музыки и лучшего автора стихов. Также в этом году на конкурс можно было представить песню о Республике Коми в преддверии 100-летия образования региона.

https://rkomi.ru/news/974