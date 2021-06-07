В Госсовете Коми наградили участников экологического конкурса «Взгляд в чистое будущее»





Его организатором выступило республиканское отделение Российского экологического общества. Всего заявили шесть номинаций: «Креативный эковопрос», «Семейные традиции», «Экологическое просвещение и воспитание», «Эко-СМИ», «Волонтёрская инициатива» и «Экотуризм». Участие могли принять как обычные граждане, так и организации. Цель конкурса – прежде всего привлечь внимание населения к проблемам окружающей среды, воспитать бережное и внимательное отношение к природе и повысить экологическую культуру населения Республики.