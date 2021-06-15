



К бдительности призывают жителей Коми и полицейские. В выходные дни столичные правоохранители решили ещё раз напомнить горожанам о мошенничествах в сфере IT -технологий. С помощью громкоговорителей, раздачи листовок и личных бесед. Сотрудники ППС во время патрулирования в длинные выходные объезжали частный сектор, где местным жителям ещё раз напоминали о правилах безопасности общения с незнакомцами по телефону и в Интернете.