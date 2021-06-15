Сергей Кулаков единогласно избран новым президентом РОР СПП Коми.





Сегодня на внеочередном общем собрании регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Коми избрали нового президента. На этом посту глава представительства ГК «РУСТИТАН» в Коми, руководитель группы компаний «КС Альфа», зампред Совета МО ГО «Сыктывкар» Сергей Кулаков сменил Михаила Магия. Последний возглавлял союз с 2017 года, но принял решение о сложении полномочий в связи с переездом в другой регион.