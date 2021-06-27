МЕГАРЫБАЛКА # 5 ВЕЧЕРНИЙ ВЫХОД СПИННИНГ ПРОДОЛЬНИКИ УЛОВ РАСТЁТ





Проливной дождь и сильный ветер в течении дня не давали возможности выехать на рыбалку. Утихло только к вечеру. Но и за короткое вечернее время мы успели наловить почти ведро рыбы. Улов растёт ! ВСЕ СНАСТИ ДЛЯ РЫБАЛКИ ; https://fishingbaits.ru/ МОЙ СПИННИНГ : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… МОЯ КАТУШКА ДЛЯ СПИННИНГА : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… Промокод : "Коми Рыбак" даст вам 10 % скидки на любой товар в этом магазине Канал Вячеслава : https://www.youtube.com/channel/UCdhDptfoUSR-iZu-ouk9CIw На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283