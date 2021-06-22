



Сегодня, 22 июня – скорбная дата для нашей страны. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В Сыктывкаре у мемориального комплекса «Вечная слава» члены правительства Коми, представители ведомств и министерств, парламентарии, сотрудники правоохранительных органов и общественники почтили память павших наших земляков во второй мировой. Всего за годы войны через военкоматы из Коми АССР ушли на фронт почти 170 тысяч человек. Из них не вернулись 53530 солдат и офицеров.