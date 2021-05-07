Владимир Уйба встретился с Президентом ассоциации мини футбола России Эмилем Алиевым

Мини-футбол в Коми – один из приоритетных и развивающихся видов спорта, и победы наших команд стимулируют уделять этому направлению еще больше внимания – подчеркнул Владимир Уйба в ходе встречи с Президентом ассоциации мини-футбола России. Эмиль Алиев и ведущие тренеры России сегодня посетили финальные игры всероссийских соревнований юниорлиги, которые проходят в Сыктывкаре. В Коми мини-футбол популярен среди школьников и молодежи. К поддержке мини-футбольных команд привлекаются соцпартнеры. Есть результаты на российском уровне.