ВЕСНОВКА 2021 УГАРНЫЕ ГОСТИ ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА





Весновка продолжается. Утром и вечером охота на уток. Днём рыбалка. К нашей палатке Алтай причаливают гости с соседних участков. Всем интересно посмотреть на нашу мобильную избу. С гостями не соскучишься ! Канал Александр Мазай : https://www.youtube.com/channel/UC6pPMkjjTV69zAEjWqzL2FQ На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : ​​ https://clck.ru/U2Td8 ​ ​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283