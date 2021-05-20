В Сыктывкаре подвели итоги республиканского фотоконкурса «Леди в погонах 2021».





За звание самой прекрасной боролись 14 сотрудниц пяти силовых ведомств Коми – МВД, прокуратуры, УФСИН, МЧС и Следственного Комитета. География соревнований охватила 9 муниципалитетов. Фотоконкурс прошел в форме двухнедельного онлайн голосования. На официальном сайте «Комсомольской правды – Коми» были представлены фотографии участниц с рассказом об их жизни и служебных достижениях. Голосовали за красавиц жители всей страны.