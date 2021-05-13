В Шудаяге снова заработает амбулатория.





Глава Коми и Центр управления регионом оперативно отреагировали на жалобы местного населения. Накануне о проблеме мы сообщали в своём эфире. Так, в посёлке с населением 3000 человек отсутствует полноценная амбулатория: ведёт приём только один врач-терапевт. Жители собрали более 800 подписей в адрес Ухтинской городской поликлиники с требованием обеспечить медицинское обслуживание в Шудаяге. Сотрудники Центра в ежедневном аналитическом отчёте передали обращение жителей Владимиру Уйба. Глава республики поручил Правительству Коми совместно с администрацией Ухты незамедлительно отреагировать на жалобы жителей.