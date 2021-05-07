В Коми в Дни празднования Победы ветераны смогут получить бесплатные билеты на любой транспорт

В Коми в Дни празднования Победы ветераны и их сопровождающие смогут приобрести бесплатные билеты на любой транспорт. По поручению Главы Коми Владимир Уйба Минэкономразвития в преддверии празднования Дня Победы направило во все муниципалитеты и перевозчикам обращения с просьбой рассмотреть возможность и организовать бесплатный проезд в общественном транспорте ветеранам на внутримуниципальных автобусных маршрутах. Положительные решения поступили из всех городов и районов.