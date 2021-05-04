Молодежная оперная студия Колледжа искусств Республики уже завтра покажет мировую премьеру

Молодежная оперная студия Колледжа искусств Республики уже завтра на сцене театра оперы и балета покажет поистине мировую премьеру – первое исполнение комической оперы «Валенсианская вдова». Это единственное сохранившееся произведение российского композитора Всеволода Задерацкого. Творчество репрессированного музыканта долгое время было под запретом. И вот студенты колледжа искусств решились воплотить в жизнь забытое произведение. Специально для этого спектакля оркестровую редакцию написал композитор из Москвы Леонид Гофман.