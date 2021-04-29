Жители Коми могут принять участие в памятной акции «Бессмертный полк онлайн»

Напомним, в этом году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки реального шествия по городам и районам не будет. Впрочем, почтить память героев-победителей будет можно в сети Интернет. Для этого достаточно до 7 мая подать заявку на участие. Трансляция Бессмертного полка будет разделена по регионам, чтобы жители каждой республики, области или края смогли увидеть на экране своих героев – защитников Родины и тружеников тыла. Увидеть онлайн-парад победителей можно и в социальных сетях.