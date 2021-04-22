Вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Коми

Владимир Уйба вручил жителям Республики Коми государственные награды.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 22 апреля, в Администрации Главы Республики Коми с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Глава Республики Коми чествовал работников и ветеранов, представителей различных отраслей и сфер деятельности, отметив их значительный вклад в развитие региона и поблагодарив за преданность избранному делу, любовь к родной земле, за работу во благо республики и страны.

Особую благодарность Владимир Уйба выразил медицинским работникам – врачам, фельдшерам, медсёстрам – тем, кто, рискуя своим здоровьем, спасал жизни других людей, боролся с коронавирусной пандемией на передовой.

https://rkomi.ru/news/775