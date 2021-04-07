Владимир Уйба осмотрел ход капитального ремонта Национальной библиотеки Республики Коми.

Работы начались в сентябре прошлого года. Их себестоимость вместе с оборудованием – 202 миллиона 280 тысяч рублей. По словам директора библиотеки Алексея Просужих, на объекте уже полностью завершены демонтажные работы, перемонтирована система водоотведения, проведена разводка системы электроснабжения, монтируется новый тепловой контур, идут работы на фасаде, монтируется подсветка здания. После ремонта, а его окончание запланировано на август, здание библиотеки и внутри, и снаружи будет выглядеть как в год открытия в 1958-ом году.