В Ижме уже совсем скоро может появится новая лыжная база.

Объект, площадью 450 квадратных метров, рассчитан на тренажерный зал, лыжехранилище, раздевалки, тренерскую, медицинский, методический и административный кабинеты. Появятся также сушилка, санузлы и душевые. Недавно проект получил положительное заключение госэкспертизы. Сейчас администрация района готовит заявку на включение объекта в адресную инвестиционную программу Республики на 2022 год. На строительство понадобится не менее полугода и около 50 миллионов рублей.