У мусульман сегодня начался священный месяц Рамадан

Он является одним из самых почитаемых и требующих строгого соблюдения поста. Это девятый месяц мусульманского лунного календаря. Мусульмане веруют, что первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной в окрестностях Мекки пещере Хира. Во время этого праздника мусульмане стараются совершать благочестивые дела, давать милостыню и помогать ближним. С праздником всех верующих поздравил председатель духовного управления мусульман Коми – муфтий Валиахмад Гаязов.