Апрельская рыбалка с Григоричем Часть 1 Заезд Всё только начинается !

Пару дней отдыха. И снова выезд на рыбалку. На этот раз с Иваном Григоричем. Весна в разгаре. А это значит осталось мало времени на подлёдную рыбалку. Но мы даром времени не теряем. Жизнь в тайге, в лесной избе, на берегу нашей красавицы Печоры. Это здорово ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Палатка Алтай : ​https://clck.ru/U2Td8​ Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​​https://vk.com/buks1ru​ Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283