В Коми ведётся большая работа по сохранению объектов культурного наследия.
Об этом на заседании Президиума Госсовета республики заявила руководитель профильного регионального управления Марина Андреева. Так, она отметила, что особенно продуктивным оказался 20-ый год. Буквально накануне состоялась приемка ремонта и реставрации здания музея села Выльгорт. Это памятник регионального значения. Более ста лет назад там располагалось земское училище. Кроме того, на сегодняшний день ведутся работы в Сыктывкаре в здании военного комиссариата. Сдача объекта планируется до начала лета. И ещё один, грандиозный по масштабам, капитальный ремонт сейчас идет в Национальной библиотеке, известной в народе, как Ленинка.