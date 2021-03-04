Посещение производства Монди СЛПК

Владимир Уйба обсудил с руководством Монди СЛПК стратегию развития крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия региона.

Глава Республики Коми Владимир Уйба совместно с Первым вице-премьером регионального Правительства Игорем Булатовым, вице-премьером Ириной Бахтиной и министром экономического развития и промышленности республики Эльмирой Ахмеевой посетил производство АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Правительственная делегация ознакомилась с работой системы автоматизированной приёмки древесины, древесно-подготовительного цеха, бумагоделательной машины, побывала в цехе форматной резки бумаги. После знакомства с производством состоялась рабочая встреча с генеральным директором комбината Клаусом Пеллером.

Участники встречи обсудили ход реализации приоритетного инвестиционного проекта «Горизонт». Министр Эльмира Ахмеева пригласила представителей Монди СЛПК к участию в стратегической сессии «Лесопромышленный комплекс Республики Коми», которая состоится в Сыктывкаре 11 марта с участием федеральных экспертов и спикеров. Владимир Уйба предложил компании принять активное участие в праздновании столетия Республики Коми.

Владимир Уйба и Клаус Пеллер договорились на следующей встрече обсудить проекты, которые планируется реализовать в этом году в рамках социального партнёрства Монди СЛПК с Правительством республики.

https://rkomi.ru/news/618