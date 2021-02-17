В Республике продолжают комментировать планы по стратегии развития региона

В Республике продолжают комментировать планы по реализации стратегии социально-экономического развития региона на период до 2035 года. "Ключевое значение в докладе — инвестиционной сфере. И это действительно важно" — это слова депутата регионального госсовета Игоря Завальнева. Республиканским Правительством совместно с предпринимательским сообществом проработаны полторы сотни проектов в различных отраслях экономики. Для их запуска уже готова вся правовая база и региональные меры поддержки.