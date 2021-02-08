В новом фильме «Белый снег» лыжница из Сосногорска Юлия Ступак сыграла дублера главной героини

В новом отечественном художественном фильме "Белый снег" лыжница из Сосногорска Юлия Ступак сыграла дублера главной героини Елены Вяльбе. Картина рассказывает историю одной из лучшей лыжницы 20 века. О том, как маленькая девочка из Магадана достигла величайших успехов в спорте. В фильме показывают реальные события 1997 года, когда на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, впервые в истории лыжных гонок, российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.