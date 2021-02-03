«The Lancet» опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V»

На сайте медицинского журнала «The Lancet» опубликована статья о результатах третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. В исследовании приняли участие 21 977 человек в 25 больницах и поликлиниках Москвы. Через 21 день после введения первой дозы, COVID-19 был обнаружен у 16 человек (менее 1 десятой процента) из 14 964 участников в группе вакцинированных и шестидесяти двух человек из 4902 участников в группе плацебо»,— говорится в выводах статьи.