Реквием по мечте! Страшно и холодно!

Похоронить мечту?

Реквием — одно это слово звучит торжественно и трагично.

Парадокс нашего времени: добиться, сделать все для себя любимого, начхав на чужие судьбы!

У Екатерины была мечта — въехать с детьми в новую уютную квартиру и зажить счастливой жизнью, но мечта не сбылась.

Обычное для Воркуты желание становится невыносимым испытанием для молодой матери Екатерины и её трёх детей.

Вы смотрите это видео, а они замерзают. История жэковского беспредела, заброшенного дома и чиновничьего пофигизма упирается в слабовыраженное участие прокуратуры, по пинку которой сантехники только один раз разморозили обмёрзший стояк холодной воды.

ЭТО ВИДЕО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ ДО КОНЦА!!!!

Глухие звуки мародёрских сапог, которые по ночам рыскают по опустевшим квартирам подъезда. В этом подъезде живёт только 4 беззащитных человека, 3 из них — маленькие дети. Все квартиры пустые.

Окна в квартирах выбиты и уличный холод покрывает ледяной шубой двери, разрушает покрытие потолков и пропитывает детские игрушки.

Квартира была куплена в доме уже после признания его аварийным.

При оформлении сделки никто не предупредил об этом факте, а чиновники администрации подсунули хозяйке документ, в котором она признаётся, что "знала".

После они сообщают, что прав на переселение в комфортные условия молодая мамочка с тремя детьми практически не имеет.

Екатерине предложили выкупить у неё квартиру. То есть, администрация города выкупает квартиру в аварийном доме и ставит её себе на баланс. Дальше — проблема Екатерины становится её личной проблемой, но факт вложения в квартиру материнского капитала уже не позволил бы осуществить и эту сделку.

Эта семья поставлена на грань выживания.

В многоквартирном доме по № 3 по улице Парковой по пустым помещениям гуляют ветры, злой дедка мороз покрыл внутренние стены некогда жилых помещений и дверей толстым слоем ледяной шубы.