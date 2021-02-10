Правительство и Госсовет Коми будут реализовывать Стратегию развития Республики до 2035 года.

Накануне состоялось совместное совещание экономического блока Правительства Коми и Президиума госсовета. Участники обсудили планы по реализации Стратегии. С докладом по этой теме выступил Глава Республики Владимир Уйба. Стратегия была утверждена в апреле 2019 года. Главной целью развития определено высокое качество жизни населения на основе устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности и привлекательности региона, создание комфортной среды проживания.