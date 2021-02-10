Мэрия Воркуты опровергла информацию об использовании шлака из котельных

Мэрия Воркуты опровергла информацию некоторых СМИ об использовании в качестве противогололедного материала шлака из котельных, который якобы опасен для здоровья. Поводом для публикаций стало исследование научного института химии Нижегородского университета. Предоставленные активистами в лабораторию пробы городской почвы показали значительное превышение норм по мышьяку и свинцу. Однако, как отметили в мэрии города, пробы почв были взяты активистами в сентябре прошлого года, и никакого отношения к противогололедному составу они иметь не могли. Первый снег в Воркуте выпал 15 октября, а гололед появился лишь в начале ноября.